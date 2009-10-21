ВР хоче відповідальність за переривання електропостачання

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 258 із 413 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що у разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої з вини енергопостачальника виходять за межі показників, що зазначені у договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 25% вартості такої електроенергії.

Також планується введення нової норми про те, що енергопостачальник не несе відповідальності перед споживачем електричної енергії у разі переривання постачання електроенергії, якщо на момент настання події схема живлення споживача електроенергії з його ж вини не відповідала вимогам нормативно-технічних документів.

Також виписана відповідальність суб’єктів електроенергетики при виробництві, передачі та постачанні електроенергії.

Законопроекто передбачено, що споживач електроенергії несе відповідальність за шкоду, заподіяну енергопостачальнику, що сталася внаслідок невідповідності технічного стану електроустановок споживача або схеми живлення споживача вимогам нормативно-технічних документів.