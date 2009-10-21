В КМДА брали хабарі за розміщення реклами

17:42, 21 жовтня 2009
Право
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Викрито службовця

У Києві викрито службовця одного з відділів Головного управління з питань реклами КМДА, який отримав 700 грн. хабара від приватного підприємця за непроведення демонтажу рекламного щита на одному з кафе і непритягнення її до адміністративної відповідальності.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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