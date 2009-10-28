Луценко здивований оголошенням у розшук екс-голови банку «Надра»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО здивований оголошенням у розшук екс-голови правління банку «Надра» Ігоря ГІЛЕНКА Податковою міліцією Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Ужгороді журналістам.

“Я прочитав учора про те, що податкова міліція оголосила колишнього керівника банку «Надра» в розшук. Я здивувався, адже міліція уже давно оголосила керівництво цього банку в розшук”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

“Але хто би той розшук не оголошував, проводити його нам”, - додав він.

“Керівник уже дійсно знаходиться у державному і міждержавному розшуку. Поки що ніяких новин з цього фронту немає”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня податкова міліція Києва оголосила в розшук екс-голову правління банку «Надра» І.ГІЛЕНКА. Він розшукується за здійснення фінансової афери з привласнення 50 млн. дол.

9 жовтня Генеральна прокуратура України оголосила в розшук колишніх посадовців банку «Надра», включаючи екс-голову правління, який є громадянином Російської Федерації.

Раніше було порушено низку кримінальних справ за фактами привласнення грошових коштів на 173 і 217 млн. грн. у банку “Надра”. Ці кримінальні справи розслідувалися прокуратурою міста Києва, під час розслідування було ухвалено рішення про порушення кримінальної справи за ч. 5 ст. 195 (розкрадання грошей) Кримінального кодексу України щодо посадовців банку.