Уряд розробив стратегію повернення облгазів в держвласність

Київ. 3 листопада. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд розробив стратегію повернення облгазів в державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відповідаючи у Верховній Раді на запитання депутатів.

”Закінчується термін оренди на газові мережі, і ми розробили стратегію повернення їх у державну власність і передачу НАК ”Нафтогазу”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, діяльність облгазів є ”злочинною”. ”Те, як працюють облгази, є злочин проти України: по-перше – не платять, а по-друге – знущаються над населенням України, вишибаючи гроші – саме тому у нас є для цього стратегія”, - підкреслила голова уряду.