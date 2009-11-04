АМК порушив справи щодо тернопільських аптек

Тернопільське регіональне відділення Антимонопольного комітету України порушило справи щодо ТОВ “Компанія РГ” та ПП “Біомед”, в аптеках яких безпідставно завищували ціни на ліки. Про це повідомив сьогодні під час прес-конференції заступник голови обласного територіального відділення АМК Іван КУЗИК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, справи порушено за зловживання монопольним становищем, що призвело до ущемлення прав споживачів. І.КУЗИК зазначив, що згадані дві структури мають загалом 5 аптек та 2 аптечні пункти, і що завищували вони ціни на 0,9-1,5 грн., однак це в окремих випадках складало 100% націнки.

“Якщо ж ми фіксуємо, що ціни в аптеці завищені не з вини самої аптеки, а ціни завищив виробник, – відповідні дані ми скеровуємо в Антимонопольний комітет до Києва. Туди ж направляємо інформацію по порушеннях оптовиків з інших областей”, – розповів І.КУЗИК.

Він також повідомив, що днями поступила скарга на один із супермаркетів, в якому ціни на лимони зросли з 12 до 20 грн/кг. “За скаргою ми уже надіслали запит. Але зараз ми поведемо перевірку всіх супермаркетів, якщо підтвердяться такі факти – теж буде порушено справу”, – сказав І.КУЗИК.

При цьому додав, що працівники АМК не перевіряють ринки, оскільки займаються суто “монополістами”, а на ринку – підвищене конкурентне середовище. “І на ринку важко довести факт змови”, – додав І.КУЗИК.