Київтранспарксервіс оформляє угоду з ДАІ

Комунальне підприємство КП “Київтранспарксервіс” наразі оформляє угоду зі столичним ДАІ щодо співпраці щодо евакуації неправильно припаркованих авто.

Як пише газета “Хрещатик”, про це повідомила в інтерв’ю муніципальному виданню директор “Київтранспарксервіс” Олена ПОЛІЩУК.

“У перспективі в місті працюватимуть 27 евакуаторів, оснащених системами GPS. Завдяки цьому вдасться відстежувати рух спецавтівок. Окрім того, обладнаємо камерами відеоспостереження усі штрафмайданчики, щоб уникнути випадків відкупу власників евакуйованих машин”, - розповіла О.ПОЛІЩУК.

Вона також повідомила, що нині обговорюють і розмір штрафу за порушення та вартість доправлення машини на штрафмайданчик.

“Скоріш за все, старі розцінки доведеться підкоригувати, адже останнім часом пальне подорожчало”, - зазначила О.ПОЛІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ц.р. перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА повідомила на брифінгу, що КМДА веде переговори з ДАІ щодо відновлення роботи евакуаторів у столиці зважаючи на численні звернення до мерії від громадян та водіїв із проханням повернути евакуатори на вулиці міста.

Тоді І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що ДАІ хоче самостійно займатися евакуацією. «Але в ДАІ немає евакуаторів. Ми не обслуговуватимемо ДАІ – ми не обслуговуюча структура... Будь ласка, хай займаються придбанням і евакуацією самі, якщо вони цього захочуть», - підкреслила вона.

2 листопада начальник столичного главку міліції Віталій ЯРЕМА повідомив, що з початку наступного тижня, тобто з 9 листопада столична Державтоінспекція планує почати евакуацію з київських вулиць транспортних засобів, які припарковані з порушеннями Правил дорожнього руху. В.ЯРЕМА зазначив, що з 30 жовтня набрала чинності відповідна постанова Кабінету міністрів, "яка доповнює попередню і дозволяє ДАІ здійснювати евакуацію транспортних засобів, які знаходяться під знаками "стоянка заборонена", "зупинка заборонена".

За словами В.ЯРЕМИ, наразі ця постанова опрацьовується главком. Водночас він звернув увагу на той факт, що підрозділи ДАІ не мають в своєму розпорядженні ні евакуаторів, ні штрафмайданчиків. У контексті цього В.ЯРЕМА не виключив, що доведеться задіяти для цієї процедури, зокрема, столичне підприємство "Київпарксервіс".