Харківський мер хоче свою міліцію

У Харкові буде створене комунальне підприємство, яке виконуватиме функції, зокрема, і охорони порядку в громадських місцях, якщо до кінця наступного року міська міліція на законодавчому рівні не буде підпорядкована територіальним громадам.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це заявив 4 листопада на засіданні міськвиконкому міський голова Михайло ДОБКІН.

За його словами, перші кроки з підготовки необхідної юридичної бази вже зроблені.

Необхідність створення муніципальної міліції мер Харкова мотивував тим, що територіальна громада, на його думку, не має сьогодні важелів впливу на міліцію.

«Сьогодні жодного важеля впливу на міліцію у територіальної громади немає. Це абсолютно неправильно», – заявив М.ДОБКІН.