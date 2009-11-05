Суд «негайно» витребував у Генпрокуратури документи по Межигір’ю

Київський окружний адміністративний суд за клопотанням Кабінету міністрів України витребував у Генеральної прокуратури документи по Межигір’ю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА.

Зокрема, як зазначає прес-служба, суд задовольнив клопотання уряду і виніс ухвалу про витребування у Генпрокуратури доказів у адміністративній справі, яка стосується передачі в оренду лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ земельних ділянок в урочищі Межигір’я.

«Ця ухвала підлягає негайному виконанню, і ГПУ зобов’язана на вимогу суду надати всі документи щодо передачі в оренду земель державної власності загальною площею 136,88 га в урочищі Межигір’я третім особам, у тому числі Віктору ЯНУКОВИЧУ. Сподіваюся, після надходження документів до суду почнеться реальний рух у справі за позовом Кабміну про визнання дій Вишгородської РДА щодо передачі в оренду ТОВ «Танталіт», громадянину ЯНУКОВИЧУ В.Ф. та іншим особам земельних ділянок незаконними, та такими, що здійснені з перевищенням наданих повноважень», - зауважив Є.КОРНІЙЧУК.

Він нагадав, що наприкінці серпня уряд дав доручення Мін`юсту та правоохоронним органам проаналізувати ситуацію, пов’язану з незаконним відчуженням державного майна (у тому числі розташованого на території урочища Межигір’я) і земельних ділянок.

За словами Є.КОРНІЙЧУКА, на виконання цього доручення Мін’юст та інші органи звернулися до Вишгородської райдержадміністрації з проханням надати відповідні документи. “Але напередодні вся документація, яка стосувалася питання передачі в оренду третім особам, у тому числі В.ЯНУКОВИЧУ, земель в урочищі Межигір’я, була незаконно вилучена працівниками секретаріату Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування обставин незаконного затримання голови Донецької обласної ради Бориса КОЛЕСНІКОВА, утримання його під вартою та порушення стосовно нього кримінальної справи”, - повідомив заступник міністра юстиції.

Він зауважив, що 2 вересня 2009 року за одноособовим дорученням голови ТСК ВР Миколи ДЖИГИ у Вишгородській РДА і в управлінні земельних ресурсів у Вишгородському районі Київської області були незаконно вилучені згадані матеріали.

“Усі оригінали документів, для того, щоб ніхто з перевіряючих не міг ознайомитись з ними, “регіонали” передали до Генпрокуратури. Хоча не зрозуміло, яке відношення має справа Б.КОЛЕСНІКОВА до Межигір’я. Відсутність документів (фактично доказів) унеможливила будь-які дії щодо повернення у державне володіння землі та майна в Межигір’ї”, - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

“До ГПУ звертався народний депутат, член вказаної ТСК Сергій ВЛАСЕНКО, однак прокуратура відмовила йому в наданні документів, зазначивши, що за вказаними матеріалами проводиться перевірка. Маю надію, що після задоволення судом клопотання Кабміну документи перестануть ховати і громадськість дізнається всі обставини проведених оборудок», - зазначив Є.КОРНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, раніше члени фракції БЮТ вимагали від Генпрокуратури повернути оригінали документів, що засвідчують право на власність земельної ділянки в урочищі Межигір’я у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. С.ВЛАСЕНКО з цього приводу направив відповідне звернення до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Як зазначено у документі, 2 вересня 2009 року голова парламентської комісії з розслідування обставин незаконного арешту голови Донецької облради Б.КОЛЕСНІКОВА М.ДЖИГА вилучив у голови Вишгородської райдержадміністрації оригінали документів, що засвідчують право на власність земельної ділянки в урочищі Межигір’я. На даний час оригінали цих документів перебувають у Генеральній прокуратурі.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення в державну власність резиденції «Межигір`я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ. Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межигір`я» в державну власність.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір`я».

Раніше Київський апеляційний господарський суд визнав законним відчуження державної резиденції ”Межигір’я” і передачу її в приватну власність.

17 вересня перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Верховний Суд України найближчим часом розгляне позовну заяву уряду щодо повернення урядової резиденції “Межигір’я” у державну власність. Перший віце-прем’єр також висловив сподівання, що Міністерство внутрішніх справ зможе розслідувати факт зникнення документів про оформлення у власність земельної ділянки з урядовою резиденцією.