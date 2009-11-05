Ющенко погрожує розпустити ВР у неконституційний спосіб

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір розпустити парламент, якщо він не ухвалить зміни до Конституції протягом ста днів з дня їх внесення на розгляд Верховної Ради України.

Про це йдеться у передвиборчій програмі кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА, розміщеній на офіційному сайті кандидата.

Зокрема, у своїй передвиборчій програмі В.ЮЩЕНКО наголошує на необхідності оновлення чинної Конституції. “Для подальших перетворень Україні потрібна міцна правова основа держави, чітка система державного управління. Мої найперші дії будуть спрямовані на їх створення”, - наголошується в програмі.

Він обіцяє, що з урахуванням результатів всеукраїнського обговорення він внесе народний проект Конституції України до Верховної Ради.

“Якщо протягом 100 днів країна не отримає нової Конституції, повноваження Верховної Ради України будуть достроково припинені, позачергові вибори відбудуться з одночасним референдумом з ухвалення Основного Закону держави”, - заявляє він.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про винесення на всенародне обговорення його проекту змін до Конституції України. Згідно з указом, всенародне обговорення має відбутися до 1 грудня 2009 року.

До 15 грудня Національний інститут стратегічних досліджень, із залученням представників правозахисних та інших громадських організацій, провідних учених у галузі конституційного права, у сфері суспільно-політичних наук тощо, зобов’язаний надати узагальнені пропозиції, що надійдуть у процесі всенародного обговорення проекту конституційних змін.