ВР не підтримує Президента щодо направлення миротворців до Кот-д’Івуару

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони пропонує парламенту не ухвалювати президентський законопроект щодо направлення українського миротворчого контингенту до місії ООН у Кот-д’Івуарі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО.

За його словами, за відповідне рішення вчора на засіданні комітету проголосували усі без винятку члени комітету.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що Україна з 1992 року бере участь у різних миротворчих місіях, але члени комітету не вважають, що участь українських миротворців в місії ООН у Кот-д’Івуарі відповідає українським національним інтересам.

За словами голови комітету, рівень небезпеки у даному регіоні є неприйнятним. Зокрема, сказав А.ГРИЦЕНКО, у регіоні знаходиться 40 тисяч озброєних непідконтрольних збройних формувань і занадто складна епідеміологічна ситуація.