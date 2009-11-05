ВР зняла мораторій про стягнення боргів з підприємств ПЕК

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення захисту трудових прав громадян)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 377 із 442 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до Законів України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” та “Про виконавче провадження” з метою забезпечення виконання судових рішень про стягнення заборгованості з заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами, та відновлення порушених прав та інтересів стягувачів у виконавчому провадженні.

В нині діючому Законі вiд 23.06.2005 “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”, не передбачено можливості стягнення заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами, навіть за рішенням суду.