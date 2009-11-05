На Вінниччині затримано серіного ґвалтівника і грабіжника

У Вінницькій області правоохоронці затримали місцевого жителя, який підозрюється у серії зґвалтувань та грабежів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, 33-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового утримання і дає покази.

За попередніми даними розслідування, він причетний до 6 злочинів на території Вінницької області та одного зґвалтування на Тернопільщині. Більшість жертв опізнали свого кривдника.

За словами заступника начальника Вінницького райвідділу ГУМВС Олександра ЩЕРБАНЯ, який керував операцією по затриманню нападника та особисто брав у ній участь, підозрюваний у минулому мав проблеми з законом саме за зґвалтування.

Зловмисника перевіряють на причетність до аналогічних нападів, які мали місце за останні місяці.