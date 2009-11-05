Україна - територія, вільна від ГМО

Народний депутат України від фракції Комуністичної партії України Володимир ДАНИЛЕНКО пропонує оголосити територію України вільною від генетично модифікованих організмів (ГМО).

Текст відповідного проекту закону (реєстр. №5286-1 від 3 листопада 2009 р.) опубліковано на сайті парламенту.

У проекті документу пропонується оголосити територію України «вільною від генетично модифікованих організмів для захисту населення держави від шкідливих для здоров`я продуктів харчування і формування умов для вирощення здорового покоління людей».

Документом передбачається заборонити на території України діяльність, пов`язану із створенням, випробуванням і впровадженням ГМО в обіг; виготовлення, продаж і імпорт ГМО і продуктів харчування, виготовлених з ГМО, або таких, що містять їх у своєму складі.

Водночас, дозволяється на території України дослідження ГМО виключно з науковою метою і лише спеціальними державними установами, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України або центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.

Проект документу також передбачає, що особи, які порушили закон, нестимуть громадянську, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність. При цьому продукція, виготовлена з ГМО або яка містить ГМО у своєму складі, підлягає повному вилученню і знищенню.

Кримінальний кодекс України пропонується доповнити статтею про те, що діяльність, пов`язана зі створенням, випробуванням і впровадженням ГМО в обіг, виготовлення, продаж та імпорт ГМО і продуктів харчування, які виготовлені з ГМО, або містять його у своєму складі, караються штрафом до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням свободи строком до 3 років.

У пояснювальній записці сказано, що Польща вже оголосила свою територію вільною від ГМО, «разом з тим, це не заважає їй експортувати до України продукцію ГМО».

***Документом визначено, що ГМО – це будь-який організм, в якому генетичний матеріал було змінено за допомогою штучних прийомів перенесення генів, які не відбуваються в природних умовах. Продукція, одержана з використанням ГМО, – це продукція, зокрема, харчові продукти і корми, технологія виробництва якої передбачає використання ГМО на будь-якому етапі.