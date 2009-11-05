Україні та Білорусь врегулювали питання реадмісії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО врегулювали питання реадмісії між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України сьогодні під час спільної з Президентом Білорусі прес-конференції у Києві.

“Можливо, це буде велике відкриття для голів зовнішньополітичних відомств, але й про це ми домовились”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив, що спільно з білоруським колегою вони детально обговорили це питання.

Водночас, жодних деталей домовленостей Президент не повідомив.