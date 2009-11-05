За зміну «рельєфів» водойм нарешті каратимуть?

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за правопорушення стосовно земель водного фонду».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 310 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності за незаконні дії стосовно земель водного фонду, зокрема, змін рельєфу цих земель та незаконне ними заволодіння.

Передбачено, що незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель тягне за собою накладення штрафу на громадян від 30 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також законом передбачено покарання за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля. Це карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння.

За такі ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, що спричинили матеріальну шкоду у великому розмірі, передбачається покарання шляхом обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У разі вчинення таких дій шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або дій, які спричинили загибель людей, масову загибель тварин чи рослинного світу, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.