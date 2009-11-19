Засуджено двох керівних співробітників одного з банків Херсонщини

У Херсонській області до великих строків ув`язнення засуджено двох керівних співробітників ВАТ «Укргазбанк».

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО.

Згідно з повідомленням, до 8 років позбавлення волі засуджено керівника Новотроїцького районного відділення Херсонського філіалу «Укргазбанку». Слідством і Новотроїцьким районним судом встановлено, що керівник, користуючись службовим становищем, привласнив готівку банку у розмірі 825 тис. грн.

Вирок також передбачає конфіскацію майна і позбавлення права обіймати адміністративно-господарські посади на строк до 2 років.

Також Дніпровським районним судом до 5 років ув’язнення засуджено директора Херсонського філіалу «Укргазбанку», який привласнив кошти банку у розмірі 120 тис. грн.

Вирок також передбачає позбавлення права обіймати адміністративно-господарські посади на строк до 2 років.

Вироки набули законної сили.