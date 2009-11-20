Ющенко зупинив дію чергової постанови уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови Кабінет міністрів України щодо збільшення статутного фонду Державної іпотечної установи на 1 млрд. грн. – до 1,2 млрд. грн. за рахунок нерозподіленого залишку Стабілізаційного фонду, у зв`язку з чим внесено зміни до статуту Державної іпотечної установи та вирішено низку інших питань.

Текст указу про зупинення дії постанови Кабінету міністрів України від 30 вересня 2009 року «Про збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи та внесення змін до її Статуту» розміщений на офіційному сайті глави держави.

Разом із тим В.ЮЩЕНКО звернувся з відповідним поданням до Конституційного суду України.

Президент вважає, що названа постанова Кабміну не відповідає положенням Конституції України, виходячи з того, що виключно законами України встановлюється державний бюджет України і бюджетна система України, виключно законом про держбюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що законом від 26 грудня 2008 року «Про державний бюджет України на 2009 рік» (у редакції, яка була чинною на момент видання урядом постанови, про яку йдеться) Кабінету міністрів України було надано право за погодженням із комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету здійснювати перерозподіл напрямів використання коштів Стабілізаційного фонду, а також за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони – щодо додаткового розподілу і перерозподілу напрямів, визначених пунктом 9 частини першої статті 76. При цьому на день прийняття Кабінетом міністрів України рішення про виділення коштів на збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи на 1 млрд. гривень не розподілений законом «Про державний бюджет України на 2009 рік» за напрямами видатків залишок коштів Стабілізаційного фонду становив 65,2 млн. гривень.

Однак внесені законом від 21 серпня 2009 року зміни, які набрали чинності з 15 жовтня 2009 року, не мають зворотної дії в часі, а тому Кабмін мав би керуватися нормами чинного на момент видання постанови закону про держбюджет на 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН зазначав, що збільшення фонду ДІУ було здійснено для забезпечення житлом пільгових категорій громадян, які стоять у черзі на його отримання.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу в Україні створено постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100-відсотвова державна гарантія.

У червні Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів в управління уряду.

На 17 липня ц.р. статутний фонд ДІУ становив 200 млн. грн.