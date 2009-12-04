Вищий адмінсуд відмовив бізнес-структурі в гектарі землі в Криму

Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні вимог бізнес-структури передати їй один гектар території протитуберкульозного санаторію «Долосси» в Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

«Підтверджено правоту прокуратури, яка обгрунтовувала помилковість рішень судів першої і апеляційної інстанцій, за допомогою яких комерційна структура намагалася влаштуватися на землях оздоровниці», - повідомляє наглядове відомство.

Санаторій «Долосси» розташований на Південному березі Криму, побудований в радянські роки, весь цей час там лікують хворих на туберкульоз.