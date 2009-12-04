Вищий адмінсуд відмовив бізнес-структурі в гектарі землі в Криму
16:49, 04 грудня 2009Право
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Підтверджено правоту прокуратури
Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні вимог бізнес-структури передати їй один гектар території протитуберкульозного санаторію «Долосси» в Криму.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.
«Підтверджено правоту прокуратури, яка обгрунтовувала помилковість рішень судів першої і апеляційної інстанцій, за допомогою яких комерційна структура намагалася влаштуватися на землях оздоровниці», - повідомляє наглядове відомство.
Санаторій «Долосси» розташований на Південному березі Криму, побудований в радянські роки, весь цей час там лікують хворих на туберкульоз.
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