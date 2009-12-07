СБУ затримала ДАІшника за хабаря

В Тернопільській області затримано начальника районного відділу ДАІ, який вимагав 110 тис. грн. хабара.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, дослідчою перевіркою, проведеною спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в області, встановлено, що керівник відділення Державтоінспекції вимагав хабара у підприємця за сприяння у діяльності з проведення огляду технічного стану автомобілів та не перешкоджанню у здійсненні такої діяльності.

4 грудня начальник отримав частину обіцяних грошей в сумі 2,2 тис. грн. та 1,1 тис. дол. Після цього його одразу затримали правоохоронці.

5 грудня прокуратурою Тернопільської області стосовно начальника Бережанського відділення ДАІ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).