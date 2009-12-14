Ющенко звинувачує Нацраду у недостатньому контролі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує Національну раду з питань телебачення і радіомовлення у недостатньому контролі за дотриманням законодавства про телерадіомовлення, зокрема, у сфері дотримання мовного режиму телетрансляцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради з керівниками обласних державних телерадіокомпаній.

Президент висловив своє незадоволення діяльністю українських телекомпаній. «Що нам заважає мати національний інформаційний простір? Чому нам байдуже, що відбувається в країні? Чому так переповнені «жовті» тематики?» - запитав Президент.

На його думку, Україна має необхідні законодавчі норми для ведення достойної національної політики у сфері телерадіомовлення.

В.ЮЩЕНКО висловив також обурення недотриманням деякими телеканалами законодавства у сфері мови телетрансляції. «Чому коли порушується ліцензія… це ЗМІ не викидається з національного простору?» - запитув В.ЮЩЕНКО. Він розкритикував пасивну позицію Нацради у цьому питанні.

«Доки Нацрада буде такою беззубою? Коли вона стане українською?» - обурений Президент.