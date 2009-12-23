Мін’юст готує план для врегулювання проблем вкладників «Еліта-Центру»

Міністерство юстиції України за дорученням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО протягом трьох днів має підготувати проект розпорядження Кабінету міністрів про план заходів для врегулювання проблем ошуканих вкладників «Еліта-Центру».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні журналістам після завершення засідання уряду.

«Впродовж трьох днів ми повинні підготувати проект розпорядження про план урядових дій, спрямованих на вирішення проблем громадян України, що постраждали внаслідок злочинних дій «Еліта-Центру», - сказав М.ОНІЩУК.

Крім того, за його словами, Міністерство юстиції підготує й надасть для розгляду уряду на наступному засіданні проект спеціального закону для врегулювання проблем постраждалих вкладників «Еліта-Центру».

За його словами, ухвалення такого закону, а також винесення рішення суду про визнання Київської міськдержадміністрації стороною - відповідачем у даному конфлікті створять юридичні підстави для виплати компенсацій та надання житла громадянам, які постраждали внаслідок афери «Еліта-Центру».