Ющенко про Луценко: їздить з пістолетом і агітує за Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Юрій Луценко не може виконувати функції міністра внутрішніх справ, оскільки став агітатором кандидата у президенти, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Міністр внутрішніх справ став партійним агітатором, і тому не може виконувати свої функції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, міністр, який з пістолетом їздить по регіонах та агітує за прем’єр-міністра, дає негативний приклад усім іншим правоохоронцям. Президент нагадав, що працівники міліції складали присягу не міністру, а народу України.

«Я не хотів би, щоб вони повторили долю «білоконів» та інших, хто подався в біга», - сказав В.ЮЩЕНКО.