Мін‘юст вніс в реєстр виборців 4 млн. уточнень

Станом на 13 січня територіальні органи Міністерства юстиції України передали до органів ведення Державного реєстру виборців уточнюючі дані щодо близько 3 780 000 виборців. Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук.

Міністр нагадав, що відповідно до ст..34 Закону України «Про вибори Президента України» не пізніше як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців територіальні органи юстиції зобов’язані подати відомості про виборців які проживали на відповідних територіях та померли, а також про виборців, які змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження.

Зокрема, протягом грудня 2009 року до Реєстру виборців були внесені уточнюючі дані щодо майже 75 тис. громадян. З них, понад 60,5 тис. уточнень щодо виборців, які проживали на певній території та померли, понад 14 тис. – щодо виборців, які змінили прізвище, ім’я та по батькові, а також 6 - щодо виборців, які змінили дату або місце народження.

Загальна кількість відомостей про виборців, поданих територіальними органами Міністерства юстиції у 2009-2010 роках з метою формування Державного реєстру виборців, який почав працювати у 2009 році, стосувалася майже 4 млн. громадян України. Міністр нагадав, що уточнення реєстру здійснюється згідно з Порядком первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців, що був затверджений у травні поточного року постановою Центральної виборчої комісії.

Зокрема, за словами Міністра юстиції, до 15 червня поточного року органами юстиції було надано відомості щодо близько 3 200 000 виборців, які проживали на відповідній території та померли (що підтверджено свідоцтвом про смерть), а також, які змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження за період з 1 лютого 2006 року по 31 травня 2009 року.

Станом на вересень 2009 року до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців було надано аналогічну інформацію щодо близько 250 000 виборців за червень, липень та серпень 2009 року.

Станом на грудень 2009 року відділами реєстрації актів цивільного стану Мін’юсту було сформовано відповідні відомості за вересень, жовтень, листопад цього року. Органам ведення Реєстру будуть подані уточнюючі дані за указаний період щодо ще 260 000 виборців.