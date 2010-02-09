Водії автобусів і тролейбусів Києва страйкуватимуть

Водії автобусів і тролейбусів комунальних автопарків мають намір бастувати через невиплати зарплати з жовтня. У деяких парках уже звільнилися десятки людей, і на рейси просто нікому виходити.

Про це пише в своєму сьогоднішньому номері газета «Сегодня».

Як анонімно розповів виданню один з членів профспілки автотранспорту, вже готовий план страйку, який підтримали практично всі парки. Якщо він здійсниться, заблоковано буде все місто. У тролейбусному парку №2 робітники провели збори, на яких висунули керівництву «Київпастрансу» свої вимоги.

«Протокол зборів направили директору нашого парку і гендиректору «Київпастрансу» Миколі ЛАМБУЦЬКОМУ. Якщо наші питання не вирішать протягом 30 днів, страйкуватимемо», — розповів водій депо Олександр КОРНІЄНКО.

За його словами, в депо востаннє виплатили по 110 грн. за листопад минулого року. «Ставка в нас смішна - максимум 2300 грн., адже всі доплати і премії з нас зняли. Хочуть ще, щоб ми самі, без кондукторів, продавали талони», - розповів водій.

Водій автобусного парку №6 повідомив, що за півтора місяці з парку звільнилося 20 чоловік.

У свою чергу керівництво «Київпастрансу» запевняє, що знає про критичні настрої своїх працівників.

«Здебільшого вони викликані заборгованостями по зарплатах. Але днями ми її всю погасимо: місто виділило гроші на покриття різниці за перевезення пільговиків. Що стосується страйку, то на нього транспортники згідно із законом не мають права», - заявив директор М.ЛАМБУЦЬКИЙ.

За його словами, такі затримки по зарплаті виникають регулярно і причина в тому, що міська влада погано розраховується за пільговиків.