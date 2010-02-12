Міліція веде пошуки жінки, яка викинула новонародженого у сміття
17:03, 12 лютого 2010Право
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Дитина померла
У Донецьку міліція веде пошуки жінки, яка викинула новонародженого у контейнер для сміття.
Як повідомили УНІАН у Кіровському райвідділі міліції Донецька, новонародженого хлопчика було знайдено у контейнері для сміття у мікрорайоні Текстильник. На момент, коли її знайшли, дитина подавала ознаки життя, проте на час прибуття «швидкої допомоги» померла.
За фактом надзвичайної події триває розслідування.
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