Міліція веде пошуки жінки, яка викинула новонародженого у сміття

У Донецьку міліція веде пошуки жінки, яка викинула новонародженого у контейнер для сміття.

Як повідомили УНІАН у Кіровському райвідділі міліції Донецька, новонародженого хлопчика було знайдено у контейнері для сміття у мікрорайоні Текстильник. На момент, коли її знайшли, дитина подавала ознаки життя, проте на час прибуття «швидкої допомоги» померла.

За фактом надзвичайної події триває розслідування.