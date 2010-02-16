Ющенко впевнений, що справа про його отруєння не буде закрита

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що кримінальна справа про його отруєння не буде закрита.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції.

Водночас В.ЮЩЕНКО вважає, що розслідування цієї справи буде продовжене лише після виявлення російською стороною доброї волі співпрацювати з українськими слідчими.

Президент зауважив, що слідчі у цій справі зробили все, що можна було зробити на території України. Зокрема, були проведені всі експертизи, які дозволяють говорити, де й коли його отруїли.

”Але поки ключові три особи будуть громадянами Росії, поки вони жодного разу не дали відповідні покази для проведення фіналізації цієї справи, - ця справа буде знаходитись в такому стані, в якому вона сьогодні є”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, тепер все залежатиме від позиції російської сторони, де перебувають ці громадяни.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

29 січня 2010 року заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША заявив, що Генпрокуратура завершить розслідування кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА незалежно від того залишиться, чи не залишиться він Президентом.