ВАСУ відмовив Тимошенко у прямій трансляції

Вищий адміністративний суд України не задовольнив позов кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО про пряму трансляцію на радіо і телебаченні судового засідання щодо рішення Центральної виборчої комісії про результати виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку ухвалу оголосив головуючий у судовому процесі Олександр НЕЧИТАЙЛО.

За словами О.НЕЧИТАЙЛА, клопотання Ю.ТИМОШЕНКО, яке було передано її представником Андрієм ПОРТНОВИМ, задоволено частково. Зокрема, йдеться про можливість фіксації судового засідання на фото-, відео- та аудіостаціонарну апаратуру.

Водночас, згідно з ухвалою ВАСУ, заключна частина засідання (коли ухвалюватиметься остаточне рішення суду за позовом Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) відбуватиметься із забезпеченням прямої трансляції у радіо- і телеефірі.