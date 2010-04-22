КС відмовився розглядати подання щодо перебування в Україні іноземних баз

Конституційний Суд відмовив колишньому Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ у розгляді його подання щодо конституційності перебування на території України іноземних військових баз.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Як зазначили у прес-службі, таке рішення було ухвалено суддями суду 20 квітня.

У відкритті провадження відмовлено у зв’язку з непідвідомчістю цього питання Конституційному Суду, пояснили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2010 року В.ЮЩЕНКО звернувся в КС з проханням роз’яснити використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань.

Пункт 14 розділу XV «Перехідних положень» Конституції свідчить, що використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою.

Частина 7 статті 17 Конституції свідчить, що на території України не допускається розміщення іноземних військових баз.