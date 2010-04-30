За вимагання хабара затримано керівника райвідділу міліції
14:55, 30 квітня 2010Право
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Зневажив роботу колег
На Черкащині за вимагання хабара затримано заступника начальника Христинівського райвідділу міліції.
Як передає кореспондент УНІАН, у березні працівники карного розшуку викрили групу зловмисників, які скоювали розбої та крадіжки у Христинівці і в районі. За непритягнення до відповідальності одного з учасників групи заступник начальника Христинівського райвідділу МВС вимагав 2 тис. гривень.
За словами начальника ГУ МВС України у Черкаській області Валерія ДЕРНОВОГО, хабарника затримано, а керівник райвідділу, який допустив скоєння такого вчинку своїм підлеглим, звільнений із займаної посади.
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