За вимагання хабара затримано керівника райвідділу міліції

На Черкащині за вимагання хабара затримано заступника начальника Христинівського райвідділу міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, у березні працівники карного розшуку викрили групу зловмисників, які скоювали розбої та крадіжки у Христинівці і в районі. За непритягнення до відповідальності одного з учасників групи заступник начальника Христинівського райвідділу МВС вимагав 2 тис. гривень.

За словами начальника ГУ МВС України у Черкаській області Валерія ДЕРНОВОГО, хабарника затримано, а керівник райвідділу, який допустив скоєння такого вчинку своїм підлеглим, звільнений із займаної посади.