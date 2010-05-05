Лавринович вважає, що рішення суду щодо скасування указу про присвоєння Бандері звання Герой України треба виконувати

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що рішення Донецького окружного адміністративного суду про визнання незаконним указу на той час Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання Герой України треба виконувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

«Суд прийняв рішення, воно має виконуватись», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Коментуючи оскарження цього рішення В.ЮЩЕНКОМ, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив: «Якщо він оскаржує, суд буде розглядати далі оскарження, і відповідно до того, як буде прийнято рішення апеляційною інстанцією, таким чином, через десять днів це рішення набуде законної сили».

На запитання журналістів, чи не простіше було б Президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ скасувати указ про присвоєння С.Бандері звання Герой України, О.ЛАВРИНОВИЧ відповів: «Найпростіше було б не намагатись прив’язувати себе до якоїсь історичної особистості Віктору ЮЩЕНКУ, а займатися своїми справами. Тому що якщо сам не можеш отримати підтримку людей, не треба чіплятись за тих, хто жив раніше і хто залишив пам’ять у якоїсь частини людей, яка для них є доброю, і вони хочуть довіряти і хочуть бачити цю людину як героя».

Разом із тим О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що в Україні не потрібно встановлювати пам’ятники Йосипу Сталіну.

«Я вважаю, що тиранам пам’ятник ставити не потрібно. Про них треба знати, і дуже добре, щоб засвоювати уроки історії, і щоб їх не повторювати», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ від 20 січня 2010 року на той час Президента В.ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН С.Бандері звання Герой України.

12 квітня В.ЮЩЕНКО оскаржив постанову Донецького окружного адмінсуду про визнання протиправним указу про присвоєння лідеру ОУН С.Бандері звання Герой України.