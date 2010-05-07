Передано до суду кримінальну справу щодо голови РДА на Київщині

Передано до суду кримінальну справу за обвинуваченням голови райдержадміністрації одного з районів Київської області та інших осіб у хабарництві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури завершено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням голови РДА, начальника управління земельних ресурсів району та інших (всього 5 осіб) у вчиненні ними протягом жовтня-грудня 2008 року незакінченого замаху на одержання хабара в сумі 7,2 млн. дол. за надання у власність земельної ділянки розміром 36 га на території Погребської сільської ради, а також за обвинуваченням голови райдержадміністрації у вчиненні ним закінченого замаху на одержання хабара в сумі 24,8 млн. грн. за надання у власність земельної ділянки розміром 40 га на території Семиполківської сільської ради, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.15 і ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Справу направлено до Апеляційного суду Київської області для визначення підсудності.