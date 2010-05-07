Суд визнав незаконними окремі положення розпоряджень Кабміну

Окружним адміністративним судом міста Києва визнано обґрунтованими доводи Генеральної прокуратури України щодо незаконності окремих положень розпоряджень Кабінету міністрів України від 01.07.2009 № 757-р «Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов`язкових платежів)» та від 09.09.2009 № 1120-р «Деякі питання адміністрування податку на додану вартість».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, постановою суду від 30 квітня 2010 року задоволено позови відомства та скасовано норми розпоряджень уряду, якими всупереч вимог чинного законодавства Державній податковій адміністрації України надано повноваження створити електронний реєстр осіб, пов`язаних із платниками податків, а також встановлено додаткові, ніж визначені чинним законодавством, підстави для проведення органами Державної податкової служби позапланових виїзних перевірок та анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.