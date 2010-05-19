КС завтра розпочне розгляд трьох антикорупційних законів

Завтра, 20 травня, Конституційний Суд України розпочне у формі усного слухання розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», прийнятих Верховною Радою 11 червня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, Верховний Суд стверджує, що окремі положення зазначених законів щодо набрання чинності з дня їх опублікування і введення в дію з 1 січня 2010 року є неконституційними, оскільки парламент включив у процес набуття чинності цими законами не передбачений Конституцією елемент – введення їх у дію.

У конституційному поданні також наводяться аргументи щодо неконституційності ряду інших положень законів, у тому числі про заборону суддям і народним депутатам займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, наділення органів прокуратури повноваженнями здійснювати нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції, проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття відповідної посади.

Суддя-доповідач у справі – Василь БРИНЦЕВ.

Початок о 10 годині.

Акредитація журналістів здійснюється сьогодні, 19 травня, до 18 години за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон ”Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції”.

Даним законом передбачено перенести з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року введення в дію законів «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», ухвалених Верховною Радою 11 червня 2009 року.

11 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в разі необхідності буде розглянуто можливість прискорення набрання чинності антикорупційними законами.

3 квітня міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що через два місяці буде підготовлена й надана на розгляд Президентові України нова редакція пакета антикорупційних законів замість того, який мав набути чинності 1 січня 2011 року.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ висловив думку, що нинішня редакція даного законодавчого пакета мала вкрай низьку якість і, в деяких випадках, швидше, стимулювала корупцію.

«Учергове можу засвідчити, що ці закони в прийнятій редакції направлені на сприяння корупції в правоохоронних органах і обмеження конституційних прав громадян», - сказав міністр.