Міліція каже, що слон, верблюд і бізон померли не від отрути

У київській міліції стверджують, що в ході експертизи в тканинах загиблого в зоопарку слона Боя отрутохімікатів не виявлено.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№89 (1137)), про це виданню заявив керівник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК.

За його словами, жодна зі смертей, що сталися в Київському зоопарку за останній час, не була викликана отруєнням.

"У ході експертизи в тканинах слона не було виявлено отрутохімікатів. У верблюда в кишечнику виявлено інфекційні палички", – зазначив В.ПОЛІЩУК.

У міліції також не бачать підстав стверджувати, що самку бізона отруїли.

"Найімовірніше, бізон помер від старості. Ці тварини живуть 20-25 років, а цій самці було 26", – сказав В.ПОЛІЩУК.

Газета також пише, що вчора деякі ЗМІ повідомили про попередні результати анатомічного розтину бізона, що проводився в Національному університеті біоресурсів і природокористування. За версією експертів, тварина померла від вікових змін в організмі.

Тим часом керівник Київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА вважає неповними оприлюднені міліцією результати експертизи тканин слона.

"Як можна стверджувати, що тварину не було отруєно? Ще не завершено гістологічне дослідження зразків тканини й не зроблено біохімічний аналіз крові слона", - заявила вона в інтерв`ю газеті.

За словами С.БЕРЗІНОЇ, адміністрація КП звернулася в незалежну лабораторію для встановлення причин смерті Боя.

Крім того, як стало відомо виданню, 24 травня прокуратура Києва почала перевірку господарської діяльності КП "Київський зоопарк" і умов утримання тварин.

"Перевірку, яка триватиме до кінця червня, було вирішено провести у зв`язку з тим, що смерть тварин у зоопарку викликала великий громадський резонанс», – повідомила газеті керівник прес-служби прокуратури Києва Мирослава МУШКА.

За її інформацією, в перевірці беруть участь міська санепідемстанція, Головне управління ветеринарної медицини, екологічна інспекція Києва та Контрольно-ревізійне управління столиці.

Нагадаємо, 26 квітня цього року в столичному зоопарку помер індійський слон на кличку Бой, а 26 травня – верблюдиця Майя. За версією керівництва звіринця, тварин отруїли колишні співробітники підприємства, звільнені за фінансові зловживання. Минулої неділі, 30 травня, в зоопарку Києва померла 26-річна самка бізона на кличку Вія. На думку керівництва КП "Київський зоопарк", її також було отруєно.