На Буковині міліцію переведено на посилений режим

Для забезпечення правопорядку на підтопленій дощами Буковині особовий склад міліції області переведено на посилений режим несення служби, в разі необхідності в регіон можуть бути направлені додаткові сили МВС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, відповідне розпорядження сьогодні підписав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій ПОПКОВ.

За даними ДЗГ, також буде розгорнуто діяльність оперативного штабу УМВС та аналогічних штабів у районних управліннях міліції. Разом з тим керівництву УМВС в Чернівецькій області доручено вжити додаткових заходів щодо забезпечення громадського порядку, безпеки дорожнього руху, недопущення випадків розкрадання та мародерства державного, особистого майна, культурних та інших цінностей у районах, які постраждали від стихійного лиха.

Відповідно до розпорядження буковинська міліція також повинна забезпечити організацію дорожнього руху щодо безперебійного в‘їзду до зон надзвичайних ситуацій транспорту, задіяного для рятувальних та інших робіт. У межах повноважень буде надаватися допомога Державній службі ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічній службі в здійснені комплексу першочергових заходів, спрямованих на забезпечення ветеринарного, епізоотологічного й епідеміологічного благополуччя в постраждалих районах.

Водночас в МВС зазначили, що питання евакуації, в тому числі й державних установ, все ще залишається відкритим.

Як повідомлялося раніше, у результаті сильних дощів зі шквальним вітром, які пройшли в ніч з 19 на 20 червня на території Чернівецької області найбільшої шкоди зазнали Кіцманський, Заставнівський, Хотинський, Новоселицький та Вижнівський райони області. Всього у регіоні залишаються підтопленими 173 присадибні ділянки, 26 подвір‘їв житлових будинків, 6 житлових будинків. Відключено від електропостачання 10 населених пунктів в Новоселицькому, Глибоцькому та Кельменецькому районах.