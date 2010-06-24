Мін’юст працює над поверненням в Україну коштів Лазаренка

У Міністерстві юстиції поновили роботу з американськими партнерами з тим, щоб віднайти можливість повернення в Україну коштів, викрадених з державного бюджету екс-прем’єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ, заявив журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Ми працюємо над тим, щоб юридичним інструментом добитись повернення тих активів, які судом доведено, що вони мають незаконне походження і є вилученими із державного бюджету України».

За словами міністра, це достатньо складний процес. «Станом на сьогоднішній день ми проводимо роботу по пошуку партнерів у США – у нас дуже різні правові системи і надзвичайно складно знайти можливості», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.