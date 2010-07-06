ВР запровадила 11-річну загальну середню освіту

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 248 із 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

“За” голосували 169 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 22 депутати від БЮТ, 8 від НУ-НС, 27 від КПУ, 19 від Блоку Литвина і троє позафракційний.

Законом вносяться зміни до Закону України ”Про дошкільну освіту”, відповідно до яких запроваджується обов’язкова дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку.

Крім того, внесено зміни до Закону України ”Про загальну середню освіту” в частині встановлення 11-річного терміну для здобуття повної загальної середньої освіти, унормування типів навчальних закладів, запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.