Прокурором Херсонської області призначено Свіденка
15:44, 13 липня 2010Право
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Працював в апараті Генпрокуратури
Прокурором Херсонської області призначено Костянтина СВІДЕНКА.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Федір САМОЙЛЕНКО, відповідний наказ підписано Генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ 12 липня.
За наявною інформацією, 41-річний старший радник юстиції (підполковник) К.СВІДЕНКО до цього призначення працював в апараті Генеральної прокуратури.
Зазначеним наказом О.МЕДВЕДЬКА попередній прокурор області Василь ЧЕРНІКОВ звільнений з посади. Раніше В.ЧЕРНІКОВ звернувся до Генерального прокурора з проханням про переведення на іншу роботу в зв’язку з закінченням 5-річного строку його повноважень.
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