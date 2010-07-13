Прокурором Херсонської області призначено Свіденка

Прокурором Херсонської області призначено Костянтина СВІДЕНКА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Федір САМОЙЛЕНКО, відповідний наказ підписано Генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ 12 липня.

За наявною інформацією, 41-річний старший радник юстиції (підполковник) К.СВІДЕНКО до цього призначення працював в апараті Генеральної прокуратури.

Зазначеним наказом О.МЕДВЕДЬКА попередній прокурор області Василь ЧЕРНІКОВ звільнений з посади. Раніше В.ЧЕРНІКОВ звернувся до Генерального прокурора з проханням про переведення на іншу роботу в зв’язку з закінченням 5-річного строку його повноважень.