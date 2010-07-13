Порушено справу проти одного з керівників кримінального розшуку У Криму

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти заступника начальника сектору кримінального розшуку одного з південнобережних відділів міліції.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

Згідно з повідомленням, 35-річному майору міліції інкримінується скоєння низки злочинів, зокрема посадових.

Кримінальну справу порушено за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (отримання хабара), ч. 2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

12 липня за підозрою в скоєнні злочинів офіцера міліції було затримано.

Наразі проводиться досудове слідство, справа перебуває у провадженні прокуратури АРК.