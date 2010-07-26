На Одещині СБУ ліквідувала канал постачання в Україну амфетаміну

Співробітники Управління СБУ в Одеській області при взаємодії з митниками та прикордонниками ліквідували контрабандний канал постачання в Україну психотропних речовин.

Як повідомив УНІАН керівник прес-групи УСБУ Ігор СКУРТОВ, «у двох кур’єрів під час прикордонного догляду в пункті пропуску «Кучурган-авто» вилучено два пакунки з кристалічною речовиною білого кольору. Експерти встановили: це - амфетамін».

Слідчими УСБУ порушено стосовно контрабандистів кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через кордон України).

«Щодо зловмисників, 29 і 24-річних громадян Республіки Молдова, обрано запобіжний захід – утримання під вартою, провадяться слідчі дії», - резюмував І.СКУРТОВ.