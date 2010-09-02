Янукович привезе з Китаю інвестиційних проектів на $4 мільярди

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і Китай домовилися про інвестиційні проекти обсягом близько 4 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив за результатами підписання низки українсько-китайських документів у політичній та економічній сферах, що відбулося в рамках державного візиту Президента України до Китаю.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні практично розпочата реалізація масштабної інвестиційної програми між двома країнами.

«Ті угоди, які сьогодні підписані, вони за попередніми підрахунками складають не менше 4 млрд. дол. Це дуже важливо для нашої країни. І перспектива розвитку стратегічних стосунків між Україною і Китаєм залежить лише від питання невеличкого часу», - переконаний Президент України.

У зв’язку з чим В.ЯНУКОВИЧ також зазначив про важливість досягнутих домовленостей з головою КНР ХУ Цзіньтао про початок опрацювання нової державної стратегічної угоди, яка «відкриє фактично новий період у стосунках між Україною і Китаєм».