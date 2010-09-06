У Генпрокуратурі спростовують інформацію ЗМІ щодо Довгого

У Генеральній прокуратурі спростовують інформацію окремих ЗМІ про порушення кримінальної справи стосовно секретаря Київради Олеся ДОВГОГО і проведення обшуку в його оселі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, «ні Генпрокуратура, ні прокуратура Києва, ні міліція не порушували стосовно О.ДОВГОГО будь-якої кримінальної справи, а відповідно - не проводили у нього обшук».

***Як повідомила сьогодні газета “Дело” з посиланням на джерела в Генпрокуратурі, у квартирі О.ДОВГОГО в провулку Михайлівському в Києві 2 вересня був проведений обшук.

Слідчі шукали документи, які б могли слугувати доказом провини секретаря Київради. Проти О.ДОВГОГО Генпрокуратурою 30 серпня було порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості та перевищення службових повноважень, пише видання.