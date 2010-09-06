Директор спиртзаводу на Вінниччині ухилився від сплати 1,3 млн. податків

У Вінницькій області порушено кримінальну справу стосовно директора спиртового заводу за ухилення підприємством від сплати 1,3 млн. грн. податків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга ШИШКІВСЬКА.

За її словами, керівництво підприємства застосовувало “класичні” схеми виведення коштів у тіньовий обіг. Так, завод замовив послуги, пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт, у кількох столичних фірм. Роботи проводилися на папері, однак до податкової декларації з податку на додану вартість операція була включена, таким чином сума ухилення від сплати ПДВ становила майже 500 тис. грн.

Крім того, всупереч закону, посадовці заводу не оподаткували суму непогашеної заборгованості. Тому і податку на прибуток у держбюджету не надійшло більш як 800 тис. грн.

Загалом сума умисно несплачених податків сягнула понад 1,3 млн. грн.

Відповідатиме за скоєний злочин директор заводу. Стосовно нього порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.