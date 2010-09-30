Видано посібник для батьків із безпеки дітей в інтернеті

Київ. 28 вересня. УНІАН. Компанія «Київстар» видала перший в Україні посібник для батьків із безпеки дітей в інтернеті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київстару», науково обгрунтований посібник для батьків «Діти в інтернеті: як навчити дітей безпеці у віртуальному світі», підготовлено компанією спільно з Інститутом психології ім. Костюка Академії педагогічних наук України.

Як зазначили в компанії, прості й ефективні правила і поради дозволять батькам забезпечити онлайн-безпеку дитини, знайти психологічно правильний підхід до нього при запровадженні цих правил у повсякденному застосуванні, без обмеження свободи дитини та її особистісного прояву в онлайні.

Рекомендації авторів посібника зводяться до декількох основних правил. Перш за все, батьки повинні підвищувати власну комп`ютерну та інтернет-грамотність. Лише в цьому випадку вони зможуть разом із дитиною освоювати інтернет, використовувати його можливості для освіти й розвитку дитини. Наступний крок - технічний захист комп`ютера: потрібно обов`язково використовувати антивіруси й програмне забезпечення батьківського контролю. Для максимально ефективного й безпечного використання дитиною інтернету експерти рекомендують користуватися переліком корисних і безпечних сайтів для дітей. Рекомендований на http://online-bezpeka.kyivstar.ua оновлюваний «білий список» пізнавальних, цікавих і корисних для дітей інтернет-ресурсів відповідає трьом основним критеріям: безпека, користь і контроль сайту.

За рекомендаціями експертів, батьки повинні навчити дітей виконувати 5 основних правил у своїй онлайн-поведінці: усвідомити важливість захисту своєї та чужої приватної інформації та не поширювати конфіденційну інформацію в мережі; поводитися в інтернеті так само, як у реальному житті, зокрема, слідувати етичним нормам і правилам; не дуже довіряти незнайомим людям у Мережі; пам`ятати, що віртуальні покупки коштують реальних грошей; звертатися за порадою до батьків у будь-якій неоднозначній або незрозумілій ситуації.

Найближчим часом книгу отримають 5 тис. українських сімей. На батьківських зборах у школах волонтери «Київстару» розповідатимуть батькам про роботу з посібником і поділяться власним досвідом у вирішенні питання безпеки своїх дітей в інтернеті.

Начальник відділу дошкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дітей Міністерства освіти та науки України Алла СЕРЕДНИЦЬКА повідомила, що МОН опублікує електронну версію посібника на своєму сайті. За її словами, міністерство готове надати підтримку цьому проекту й сприятиме його подальшому розвитку.

Соціальна програма «Київстар» за безпеку дітей в інтернеті» спрямована на те, щоб захистити дітей від загроз інтернету й зробити Мережу безпечною територією освіти та розвитку. Ініціатива реалізується «Київстар» із 2009 р.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційний оператор «Київстар» – лідер українського ринку мобільного зв`язку й передачі даних, якому довіряють своє спілкування 22,43 млн. осіб (станом на 01.09.10). Мережа «Київстар» охоплює всі великі та малі міста й понад 28 тис. сільських населених пунктів, усіх основні національні й регіональні траси, більшість морського й річкового узбережжя України. «Київстар» пропонує послуги EDGE/GPRS на всій території свого покриття України, а також роумінгові послуги в 195 країнах на 5 континентах. У семи найбільших містах України – Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сімферополі, Одесі – надаються послуги високошвидкісного фіксованого інтернет-доступу, якими можуть скористатися понад 500 тис. сімей, які проживають у 4 тис. будинків.