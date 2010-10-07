Працівник карного розшуку Харківщини викрадав людину?

В Сумах під час передачі викупу за звільнення викраденої людини затримано старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку одного з райвідділів у Харківській області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що 5 жовтня о 14.45 год. затриманий разом із невідомими вимагав та отримав гроші в сумі 6950 євро від 44-річної жительки м. Конотоп, за звільнення її 25-річного сина, якого зловмисники забрали з місця проживання та на автомобілі повезли у невідомому напрямку.

Згодом потерпілий зателефонував своїй матері та попросив, аби вона передала 10000 доларів викрадачам за його звільнення.

Під час передачі вимагачам викупу було встановлено, що один із викрадачів є працівником органів внутрішніх справ.

На місці пригоди вилучено автомобіль, в багажнику якого виявлено інші номерні знаки, які дозволяли зловмиснику керувати транспортним засобом за дорученням.

Наразі за цим фактом Конотопська міжрайонна прокуратура проводить перевірку.