Карпачова відкрила «гарячу лінію» під час місцевих виборів

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА одержує звернення та скарги від окремих громадян, посадових осіб та громадських організацій з різних регіонів країни про порушення чинного законодавства під час виборчої кампанії щодо виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

З метою моніторингу стану дотримання права на вільне волевиявлення, гарантованого Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Конституцією України та відповідними законами нашої держави, працює “гаряча лінія” українського Омбудсмана, повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Громадяни України у разі порушення їхніх конституційних виборчих прав можуть цілодобово звертатися до Уповноваженого з прав людини на «гарячу лінію» за телефоном (044) 253–27-84 (з 18.00 до 9.00 «гаряча лінія» діє в режимі автовідповідача) чи електронною поштою: elect@ombudsman.gov.ua