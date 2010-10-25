У день виборів МВС посилить охорону приміщень судів

У день виборів 31 жовтня буде посилено охорону громадського порядку в приміщенні судів та на прилеглій території у зв’язку з можливим розглядом судами скарг, пов’язаних з виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з керівниками обласних управлінь міліції повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

За його словами, також під посилену охорону будуть взяті дипломатичні та консульські установи іноземних держав в Україні та місця масового перебування людей, райони розміщення об’єктів транспортної інфраструктури, адміністративні будівлі органів державної влади, об’єкти життєзабезпечення населення та інші особливо важливі об’єкти.

До охорони приміщень виборчих комісій, окрім працівників міліції, залучатимуться курсанти навчальних закладів системи МВС, військовослужбовці внутрішніх військ. Також передбачено і залучення членів громадських формувань та громадських помічників дільничних інспекторів міліції.