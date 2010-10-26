У Кременчуку перехожий палицею забив бомжа до смерті

У Кременчуку Полтавської області перехожий палицею забив бомжа до смерті за те, що той попросив пляшку з-під пива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар Кременчуцького міського управління міліції Тетяна РОМАНЧУК.

За її словами, 23 жовтня о 6-й годині ранку 46-річний чоловік без певного місця проживання, який ледве пересувався, оскільки у нього була ампутована нога, попросив у перехожого пляшку. Той схопив палицю і почав бити чоловіка. У побитого були виявлені рубані рани голови, множинні переломи черепа. Він помер на місці.

20-річний зловмисник затриманий і поміщений в ІТТ. Йде слідство, сказала Т.РОМАНЧУК. Проти нього порушена кримінальна справа за ст. 115, ч. 1 Кримінального кодексу України.