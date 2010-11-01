Міліція перевіряє напад на журналістів ЧТРК у Феодосії

Заяву про напад 31 жовтня на журналістів ТРК ”Чорноморська” у Феодосії зареєстровано в Феодосійському міському відділі міліції, за нею проводиться ретельна перевірка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

Згідно з повідомленням, журналісти ЧТРК прибули до Феодосійського міського відділу міліції для того, щоб написати заяву про скоєне правопорушення майже через три години після того, як воно, за їхніми словами, було скоєно. Інцидент мав місце, за словами журналістів, о 19.30, інформація про нього до міліції надійшла о 22.10. При цьому місце, де, за словами журналістів, на них напали й забрали касету, знаходиться за три хвилини ходу від Феодосійського міськвідділу міліції, йдеться в повідомленні.

”Навіть на обивательському рівні зрозуміло, що, чим раніше людина звернеться до міліції, тим більше у неї шансів відновити справедливість й вища вірогідність знайти й покарати злочинців. Тут дорога кожна хвилина. Чи знали про це журналісти ТРК ”Чорноморська”? Напевно, як люди сучасні й грамотні, знали. Тим більше незрозумілими виглядають їхні дії. Замість того, щоб терміново заявити про скоєний, за їхніми словами, напад на них у Феодосії, вони вважали за краще спершу підняти галас у пресі. На превеликий жаль, журналісти не змогли назвати ні марки, ні номерів автобусів, які вони, за їхніми словами, знімали. Та й важко повірити, що журналісти, проводячи журналістське розслідування, не вели ніяких записів у блокнотах”, - йдеться в прес-релізі.

Як повідомили в міліції, за даним фактом буде порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Кримського виборчого штабу партії ”Батьківщина”, 31 жовтня у Феодосії під час відеозйомки підвезення людей на виборчі дільниці представники Партії регіонів напали на кореспондентів ЧТРК. У міліції Криму факт нападу на журналістів не підтвердили. Мер Феодосії, «регіонал» Олександр БАРТЄНЄВ спростував інформацію про зафіксоване в місті підвезення виборців на дільниці й напад на журналістів телерадіокомпанії ”Чорноморська”.