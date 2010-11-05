СБУ затримала одного з керівників житкомунінспекції

У Луганській області співробітники СБУ виявили і припинили протиправну діяльність одного з керівників обласної Державної житлово-комунальної інспекції, який контролював стан підготовки житлового фонду до опалювального сезону.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що зловмисник вимагав гроші від керівника товариства співвласників багатоквартирних будинків одного з міст області за підключення багатоповерхівок до системи опалення. За погодження технічної документації для підключення лише одного будинку посадовець встановив таксу у розмірі 2 тис. грн.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на «гарячому» у його службовому кабінеті під час одержання ним хабара.

За матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває.